SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incontro sindacale stamattina al Palariviera tra Fausto Calabresi della Palacongressi srl, Marco Assenti Consulente del Lavoro aziendale, Manuele Ilari della Società Madison Cinemas Palariviera, la Cgil ed i lavoratori.

L’accordo raggiunto con le parti sociali in sede sindacale rappresenta la parte iniziale dell’accordo per la sottoscrizione dell’atto di affitto del ramo di azienda dell’esercizio cinematografico che avverrà il 28 settembre col contestuale trasferimento di tutti i lavoratori già occupati e la previsione di potenziamento dell’organico da parte di Mcp.

La nuova gestione, che vanta una lunga esperienza nel settore dei cinema, si profila come più familiare rispetto alla precedente della Uci. L’amministratore Manuele Ilari annuncia che la Società Mcp inizierà al più presto la riapertura dell’esercizio cinematografico sin dai primi giorni del mese di ottobre, per poter ridare lustro alla bellissima struttura e riconsegnare alla popolazione gli spettacoli cinematografici così bruscamente interrotti dalla pandemia.

Ha preso parte all’incontro l’assessore al Bilancio e al decoro Urbano del comune di San Benedetto del Tronto Gian Luigi Pepa: “Il Palariviera è un fiore all’occhiello della città e chi per formazione familiare propende all’arte non può trascurare di trovare soluzioni in un plesso pieno di opportunità di trovare spazi per iniziative culturali, artistiche”.

