Sono Alessandra Bruni, imprenditrice sambenedettese, titolare di atelier, consulente d’immagine e stilista. Il mio supporto alla Lista Civica per Piunti nasce dal bisogno di dare il mio contributo alla crescita della nostra città, soprattutto dopo questo periodo difficile, nel quale mi sono adoperata per supportare il lavoro e la ripartenza in sicurezza.

La mia peculiarità è l’ascolto, solo dopo essersi confrontati tra cittadini si può iniziare a lavorare. Nella mia esperienza ho sempre adottato questa linea di pensiero, che mi ha portato a risultati professionali sempre soddisfacenti; solo con l’unione si riescono a creare e a portare a termine i nostri progetti.

