Sarà possibile firmare domani, domenica 26 settembre, in centro a San Benedetto per il referendum sull’abolizione della caccia. Raccolta firme a cura del Comitato Sì aboliamo la caccia

SAN BENEDETTO- Il Comitato Sì aboliamo la caccia torna in piazza per la raccolta firme, per il referendum sull’abolizione della caccia, domani, domenica 26 settembre, nel centro di San Benedetto, con un banchetto all’angolo tra via Paolini e via Moretti.

Per firmare basta presentarsi con un documento di identità valido e aver compiuto 18 anni. I volontari saranno presenti dalle 16.30 alle 20.

Il referendum per l’abolizione della caccia ha bisogno di 500.000 firme, per chi non riuscisse a passare domani, è possibile recarsi negli uffici del proprio comune a firmare, entro il 20 ottobre.

