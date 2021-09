MONTEPRANDONE – Timore nell’entroterra piceno nella serata del 24 settembre.

A Centobuchi fiamme vicino ai binari e all’esterno di una ex ditta nei pressi di via della Barca, a fuoco un cassone con materiale all’interno. In alto si è levato un fumo visibile anche a molta distanza.

Sul posto i Vigili del Fuoco e anche i carabinieri. Non si segnalano danni a persone.

