SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Due incontri al Museo del Mare di San Benedetto del Tronto, sia per grandi che per piccoli, in occasione delle giornate europee del Patrimonio 2021. Sabato 25 settembre, alle ore 16,30 e alle ore 17,30, si parte con l’attività didattica “Al di là del mare“, un divertente gioco sensoriale tra museo e area portuale, in cui, con tutti e cinque i sensi, i bambini verranno condotti alla scoperta di un mare che sembra infinito ma che avvicina…in ogni senso! Il costo è di 6 euro.

Domenica 26 settembre, invece, alle ore 17, l’appuntamento è con “Guide per un giorno”, in cui si tratterà una tematica comune a tutti i luoghi europei della cultura, cioè quella dell’inclusione; in questa occasione, il pomeriggio al Museo del Mare sarà dedicato al museo “di tutti e per tutti, dove i soci della Sordapicena e dell’Ens (Sezione Provinciale Ascoli-Fermo) accompagneranno i visitatori alla scoperta del Museo Ittico, diventando guide per un giorno. Un’opportunità per trovarsi “dall’altra parte”, ma insieme. Il Costo è di 4 euro.

La prenotazione è obbligatoria al numero: 353 4109069

