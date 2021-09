SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Le donne e gli uomini della Lega che si sono messi al servizio di San Benedetto del Tronto sapranno essere determinanti per il suo futuro. Abbiamo dimostrato di saper governare stando sempre dalla parte dei cittadini e lo faremo ancora, mettendo a disposizione la filiera di governo Lega Comune, Regione e Governo centrale”

Dalla voce del Commissario regionale della Lega Marche Riccardo Augusto Marchetti la chiamata al voto per le amministrative suona decisamente invitante.

“Abbiamo scelto di sostenere convintamente un progetto di continuità: partendo dagli obiettivi raggiunti, i sambenedettesi potranno vederne realizzati tanti altri per i quali negli ultimi cinque anni sono state messe le fondamenta – spiega Marchetti – È il tempo di lavorare a testa bassa e con serietà per uscire dal pantano in cui ci hanno lasciato due anni di pandemia: competenza, esperienza e freschezza di idee sono fondamentali. Andare alle urne e votare Lega consentirà ai sambenedettesi di scegliere donne e uomini che sapranno non solo amministrare, ma anche cogliere piccole e grandi opportunità per far ripartire e crescere San Benedetto”.

«Abbiamo allestito una squadra per fare bene prendendo il meglio di novità ed esperienza amministrativa e politica – aggiunge il coordinatore provinciale Roberto Maravalli – Affronteremo con risorse di qualità le problematiche vecchie e nuove. Impegno e buona politica sono nel dna della Lega: siamo pronti a confermarlo anche a San Benedetto”

Laura Gorini

Agente immobiliare, lavora come gestore ENI-H&D nell’ambito del progetto Cappottomio per la riqualificazione energetica. È coordinatrice cittadina della Lega.

Mauro Angelini

Capo settore dell’azienda di cui è dipendente, è impegnato nel sociale come operatore del patronato del Movimento Cristiano Lavoratori. È presidente regionale di Consumatori Europa e Turin Sport Europe.

Sara Bartolomei

Laureata in scienze e tecniche del servizio sociale e in management dei servizi sociali, ha lavorato presso il dipartimento delle politiche sociali del comune di Roma. Massaggiatrice olistica professionale, ha aperto un proprio studio olistico.

Barbara Casalinuovo

Lombarda di Rho, considera San Benedetto la città dei suoi sogni tanto che si definisce “felicemente sammenedettese”.

Monia D’Angelantonio

Consulente finanziario di Poste Italiane, le è bastato risiedere in città per poco tempo per scegliere di impegnarsi in prima persona.

Paola D’Antonio

Imprenditrice. Titolare di un negozio di ottica, è attiva anche nel settore edile e titolare di una società di costruzioni e lavori stradali e trattamento rifiuti non pericolosi.

Emidio Del Zompo

Imprenditore turistico ed operatore della Piccola Pesca, è consigliere comunale e capogruppo della Lega in Consiglio.

Marco Amato Di Marco

Fisioterapista, vuole portare San Benedetto al centro del territorio Piceno. Punta ad una città che si distingua anche per essere meta del turismo accessibile.

Alfio Salvatore D’Urso

Consulente fiscale, ha anche creato un suo marchio di abbigliamento. Motivato e intraprendente, è sempre alla ricerca di nuove sfide ed obiettivi credendoci fino in fondo.

Rosaria Falco

Avvocato e mediatore professionista per il Consiglio dell’Ordine, nella giunta uscente è stata presidente della commissione sport, cultura e politiche giovanili. Della Lega condivide la volontà di coinvolgere i sambenedettesi nell’impegno per la loro città.

Francesca Galiffa

Laureata in giurisprudenza, lavora in una società finanziaria come responsabile di filiale. È soccorritore della Croce Verde. Si è occupata di disabili e violenza di genere.

Angela Gasperi

Si divide tra famiglia, il lavoro di ragioniera presso studi professionali e gli impegni nel terzo settore con cui è impegnata da sempre.

Cecilia Lanciotti

Laurea in scienze politiche – Amministrazione e gestione delle imprese, iscritta al corso di laurea magistrale in Management pubblico e dei Servizi Socio Sanitari è impiegata amministrativa.

Davide Lazzari

Laureatosi in Storia a Bologna, ha intrapreso la carriera di insegnante. Attualmente è uno dei precari in servizio nelle scuole superiori della provincia.

Mauro Lelli

Lavora presso gli uffici amministrativi l’Asur. Coltiva da sempre due passioni: danza e crescita professionale. Maestro di danza e Deejay, si è laureato in economia aziendale coronando il suo sogno accademico.

Martina Marano

Dipendente dell’impresa di portierato presso l’ospedale Madonna del Soccorso. Nel tempo libero gioca a calcio con la Sambenedettese femminile.

Lorenzo Marinangeli

Commerciante, è Presidente del Comitato commercianti ittici. È responsabile della commissione Mercato Ittico per la Confcommercio e del Dipartimento Pesca della Lega per le Marche.

Pasqualino Marzonetti

Consigliere comunale, si definisce sognatore innamorato della sua città. Ha ricevuto il nomignolo di Batman di Porto D’Ascoli per le sue battaglie per il territorio.

Denis Morganti

Universitario, è iscritto alla facoltà di ingegneria meccanica. Impegnato nel volontariato, ha una notevole capacità di ascolto

Filippo Olivieri detto Filippo

Imprenditore turistico e organizzatore di grandi eventi, è assessore della giunta uscente. Ha ricoperto lo stesso ruolo anche in Provincia oltre ad essere stato consigliere comunale a Grottammare per tre mandati.

Luigi Olivieri detto Dottore

Specialista in Oculistica, fa parte della Commissione Sanità della Lega provinciale. Alle pubblicazioni scientifiche e ai brevetti internazionali unisce premi ed onorificenze ottenuti anche per la sua attività di volontario.

Renato Palestini

Pensionato, in quarant’anni di studio e lavoro, ha maturato una grande esperienza in meccanica/termica e sicurezza. Ha insegnato all’I.P.S.I.A. ed è stato consulente aziendale.

Gian Luigi Pepa

Assessore della giunta uscente, è un avvocato giuslavorista, mediatore civile professionale, scrittore di testi giuridici, editorialista. Maestro d’arte e pittore, ha fondato l’Associazione Culturale “Nell’Arte di Gian Luigi Pepa” oltre a varie associazioni no profit.

Roberto Vesperini

Si occupa di sicurezza. Appassionato di ciclismo, ha vinto centinaia di corse portando il nome della città in giro per l’Italia. Vuole essere punto di riferimento di chi vuole San Benedetto grande ed unica.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.