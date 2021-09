SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “L’As Sambenedettese è lieta di comunicare che per la stagione sportiva 2021-22 potrà avvalersi della collaborazione manageriale di Luca Faccioli. L’accordo con il dirigente sportivo, con esperienze pluriennali nel mondo del calcio, è stato raggiunto nelle ultime ore”.

Così il Club del presidente Roberto Renzi in una nota stampa diffusa oggi, 23 settembre.

“Felice motivato e orgoglioso per questa nuova avventura in una piazza di calcio vero nonostante la categoria – le prime parole di Faccioli rilasciate al portale rossoblu – E’ una corsa contro il tempo su tutti i fronti. Ringrazio la proprietà e tutto lo staff che in piena collaborazione sta allestendo un organico che possa permettere al club di recitare un ruolo da protagonista già da subito. Abbiamo rimesso in moto tutta la macchina organizzativa, lavorando duramente da più tempo a fari spenti , con grande voglia ed entusiasmo da parte di tutti, coscienti dell’importanza dell’obbiettivo da raggiungere . Forza Samb!”

La società comunica, inoltre, che da venerdì 24 settembre prenderanno il via le visite mediche, i test atletici e gli allenamenti individuali per tutti i calciatori che andranno a comporre la rosa per il campionato di serie D e che verranno comunicati all’atto della sottoscrizione del contratto, in attesa di conoscere l’esito della richiesta presentata dalla società in merito al rinvio della gare del 29 settembre.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.