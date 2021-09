TERAMO – “Nella mattinata odierna i Carabinieri di Castelnuovo Vomano, impegnati in un servizio di controllo del territorio, a Castellalto hanno fermato un’autovettura con alla guida una 40enne di Teramo, la quale, in evidente stato di alterazione psico fisica, è stata invitata a sottoporsi agli accertamenti tossicologici previsti dal Codice della strada, ma si rifiutava e pertanto veniva denunciata alla Procura della Repubblica di Teramo per guida sotto influsso di sostanze stupefacenti. La patente di guida è stata ritirata ed il mezzo sequestrato amministrativamente”.

Così, in una nota stampa diffusa il 23 settembre, dal Comando Provinciale di Teramo.

