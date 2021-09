SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ultimo appuntamento dell’edizione estiva del Festival letterario “Riviera delle Palme”, organizzato dalla Omnibus Omnes, con il patrocinio dei comuni di San Benedetto del Tronto e di Acquaviva Picena, venerdì 24 settembre, alle ore 18,30, allo chalet Kontiki di San Benedetto, con la presentazione del libro del giornalista e scrittore Giancarlo Trapanese “73 anni e 1 giorno”, edito da Italic Pequod. Dialogherà con l’autore Giuseppe di Marco, giornalista del Resto del Carlino; le letture saranno a cura dell’attore Salvo Lo Presti. Interverrà all’incontro anche il chitarrista finger style Claudio Infriccioli.

“73 anni e 1 giorno” è il dodicesimo romanzo di Giancarlo Trapanese; un viaggio in un ipotetico mondo futuro governato da una dittatoriale intelligenza artificiale che, per salvare l’umanità dall’estinzione, ha posto regole ferree, una delle quali prevede, in cambio di una vita organizzata, in perfetta salute e senza problemi economici, l’inderogabile fine della propria esistenza a 73 anni e 1 giorno. L’alibi del “futuro” è assunto dall’autore per affrontare problemi di grande attualità, come i legami affettivi e la coesistenza civile, gli sconvolgimenti ambientali e la crisi della democrazia.

Sono obbligatori la prenotazione alla Omnibus Omnes (whatsapp 3356126630) e il Green pass.

