MONTEGIORGIO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 23 settembre, dal Gruppo Carabinieri Forestali di Ascoli Piceno.

A conclusione di una prolungata attività info-investigativa iniziata

nel mese di marzo 2021, i Militari della Stazione Carabinieri Forestale di Montegiorgio

hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Fermo il titolare di una azienda agricola per il reato di truffa.

Il responsabile dell’azienda

agricola, che è specializzata nell’allevare cavalli da impiegare in competizioni sportive,

aveva escogitato e messo in pratica un meccanismo del tutto illegale con il quale in breve

tempo riusciva a diventare formalmente proprietario dei cavalli che aveva in custodia e ad

intascare il ricavato della loro vendita.

L’allevatore, utilizzando copie dei documenti d’identità

dei legittimi proprietari degli animali (del tutto ignari della truffa) e apponendo sue firme su

false autodichiarazioni, era riuscito ad ottenere da parte del Ministero delle Politiche

Agricole, Alimentari e Forestali il duplicato del passaporto dei cavalli.

Gli stessi venivano poi

impiegati nelle competizioni sportive e successivamente venduti: il tutto all’insaputa dei

legittimi proprietari, i quali si sono ritrovati in poco tempo privati del proprio cavallo che nel

frattempo era stato ceduto ad altrettanto ignari acquirenti. Le attività d’indagine hanno fatto

emergere sino ad ora che la truffa ha interessato alcuni cavalli, ma le attività proseguono per

verificare se il numero sia ben più elevato.

Il comportamento illecito messo in essere

dall’allevatore configura il reato di truffa, punito ai sensi dell’articolo 640 del Codice Penale

che prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da euro 51 a euro

1.032: inoltre, per aver apposto le firme false, all’allevatore è stato contestato anche reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico punito dall’articolo 483 del

Codice Penale che prevede la pena della reclusione fino a 2 anni.

