SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La casa editrice sambenedettese Mauna Loa Edizioni, che comprende anche il marchio Mauna Kea Edizioni, è giunta, in due anni, al venticinquesimo titolo pubblicato. Si tratta dell’opera “Epistole e Favole” di Antonio Gramsci, un volume che unisce per la prima volta due raccolte: epistole (L’Albero del Riccio) e traduzioni di favole (Favole di Libertà) e mette in evidenza il legame tra la sua vita politica e quella sentimentale attraverso una “umanizzazione” del grande intellettuale e politico.

“Si ha l’impressione di trovarsi davanti alla faccia nascosta della luna: la figura storica, spesso eroicizzata, di Antonio Gramsci mostra il suo lato più umano.” ha scritto la curatrice, Fabiana Caserta. La sua ottica permette di guardare alle due opere in una luce diversa: non racconti per bambini, ma l’intensa sensibilità di Antonio Gramsci che, durante il periodo durissimo del carcere, pensa, legge e scrive, ma, soprattutto, soffre.

Oltre ad autori di diversa provenienza sia italiani che stranieri, la Mauna Loa ha finora pubblicato anche opere di vari autori sambenedettesi, tra cui Fania Pozielli con il suo “La Vendetta delle Innocenti” e Giampietro De Angelis con “Il Silenzio degli Invisibili” e di curatori e traduttori come Mario Di Vito, Tiziana Totò e Myriam Blasini. Della sua produzione editoriale fanno anche parte le opere dedicate ai Popoli Indigeni e ai Nativi Americani della scrittrice, giornalista e attivista Raffaella Milandri, che ha ritirato i diritti delle sue prime cinque opere pubblicate con altri editori per una nuova edizione con il marchio Mauna Kea, di cui è direttore editoriale.

“Elevata qualità delle opere, selezione rigorosa dei manoscritti, un editing certosino e una distribuzione nazionale ben curata sono alla base del successo della casa editrice che, dopo due anni, ha certo ancora bisogno di crescere. Sono in uscita anche nuove pubblicazioni di autori locali – ha dichiarato la Milandri.

