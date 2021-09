Per il Trofeo Jack La Bolina primo classificato Flying Dutchman Matteo Pincherle Carlo Carincola, per il Trofeo Giovanni Latini 2021 primo classificato O’pen Skiff Amelie Piergallini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svolto il recupero della prima prova valida per i trofei Jack La Bolina e Giovanni Latini 2021 organizzati dalla Lega Navale Italiana Sezione San Benedetto del Tronto nello specchio di mare antistante il Centro Sportivo che ha concluso gli eventi 2021.

Il Comitato di Regata ha dovuto sfruttare al meglio le condizioni meteomarine che sono risultate come per la regata di domenica 5 settembre 2021 ancora più impegnative con una intensità del vento sempre sopra i 10 nodi in aumento durante lo svolgimento delle tre prove portate a termine ma soprattutto la presenza di un moto ondoso anch’esso in aumento che ha visto un’altezza media di circa 80-100cm con punte di 150cm che ha reso appassionante la regata per le imbarcazioni partecipanti.

Un particolare omaggio è stato fatto da parte del Giudice Enzo Pellegrino che ha dedicato una poesia ai partecipanti ed a tutti quelli che amano il mare:

O Dio, Padrone assoluto

dei venti e degli abissi,

accogli un tuo figlio.

Lascio l’abbraccio della terra

per percorrere ignoti sentieri

e vie tracciate.

A Te, che tutto è noto,

e tutto è permesso,

addolcisci i venti

e placa gli abissi

affinché non vada persa

barca, speranza e vita.

Ti prego, o Dio,

tempra i miei eccessi

e stimola la mia fede

per Te, il Mare, per noi!

(Enzo Pellegrino)

Per i cinque giovani equipaggi partecipanti al Trofeo Giovanni Latini sono state disputate due prove che hanno visto sfidarsi ragazzi e ragazze della Lega Navale Italiana e del Club Vela Amici della Vela Mario Jorini. Nella classifica generale del Trofeo ai primi tre posti del podio si sono confermate le atlete del Mario Jorini al primo posto del podio Amelie Piergallini (U17) seguita da Matilde Belfanti (U13) e Allegra Mozzoni (Prime). Alcune spiacevoli incidenti hanno condizionato le prove di Stefano Rossi e Giuseppe Todaro della Lega Navale Italiana che ci auguriamo nella prossima edizione possano avere la propria imbarcazione a punto e potersi rifare sul campo di regata.

Per il Trofeo Jack La Bolina si è confermato ITA 171 su Classe A Classic Giulio Marco Domizi come primo equipaggio in tempo reale; nella classifica generale si sono dati battagli i tre equipaggi favoriti per la vittoria finale ed abbiamo sul gradino più alto del podio l’equipaggio ITA 76 su Flying Dutchman Matteo Pincherle Carlo Carincola che hanno confermato i brillanti risultati ottenuti nelle regate della Classe Flying Dutchman conseguendo il terzo posto assoluto al Campionato Italiano; al secondo posto del podio ITA 3823 su Flying Junior con Stefano Bonatti Camilla Di Bonaventura seguiti al terzo gradino del podio su Laser Radial ITA 207635 il giovane Federico Costantini.

Durante la premiazione finale il Presidente della Lega Navale Italiana sezione di San Benedetto Adele Mattioli ha voluto ringraziare tutti i partecipanti dell’impegno profuso in questa edizione 2021 dei due Trofei; un particolare e sentito ringraziamento è andato all’impegno dei genitori dei giovani atleti del Trofeo Giovanni Latini senza il loro impegno non avremmo una schiera di giovani velisti che potranno conseguire, come ci auguriamo in futuro, ottimi risultati sui campi di regata.

Per la classifica Monoscafi si è confermata gli equipaggi della classifica generale: ITA 76 Pincherle-Carincola, ITA 3823 Bonatti-Di Bonaventura e ITA 207635 Costantini Federico. Per la classifica Poliscafi si è aggiudicato il primo posto del podio l’equipaggio ITA 67 su Mattia Esse Sport Spi Gino Sulpizi e Ferruccio Pagliarini della Lega Navale Italiana seguiti da Giulio Marco Domizi su Catamarano A Classic seguito da Floriano Bagalini e Pietro D’Orazio su Top Cat K18.

Si è tenuta la premiazione finale dei Trofei che vede

Trofeo Jack La Bolina 2021

1° classificato: ITA 76 – Flying Dutchman Matteo Pincherle Carlo Carincola

2° classificato: ITA 3823 – Flying Junior Stefano Bonatti Camilla Di Bonaventura

3° classificato: ITA 207635 Laser Federico Costantini

Trofeo Giovanni Latini 2021

1° classificato: 8793 – O’pen Skiff Amelie Piergallini

2° classificato: 12024 – O’pen Skiff Matilde Belfanti

3° classificato: 0000 – O’pen Skiff Allegra Mozzoni

Un ringraziamento particolare va agli sponsor che hanno dato il loro contributo: Fainplast, Sabelli, Fortek Nautica, Decathlon San Benedetto del Tronto ed il Comune di San Benedetto del Tronto.

