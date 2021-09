SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Arrivano i complimenti di tutta la Riviera Samb Volley per Nausica Acciarri, l’ex atleta rossoblu selezionata dal tecnico Marco Mencarelli tra le dodici azzurre che partecipano ai Campionati del Mondo Under 18 femminili in Messico.

Cresciuta nella Riviera Samb Volley, la classe 2004 Acciarri incorona un altro obiettivo: dopo aver compiuto il proprio esordio nella passata stagione in Serie A1 con il Bisonte Firenze (meglio noto come Azzurra San Casciano), giunge ora un’ulteriore, enorme, opportunità di crescita personale per la giovane ragazza sambenedettese.

Questa convocazione, oltre che a confermare le sue straordinarie qualità, rappresenta, infatti, un grande traguardo per la Acciarri, il cui prossimo step sarà certamente quello di continuare a migliorarsi per raggiungere nuovi fantastici risultati. La competizione andrà in scena fino al 29 settembre.