Al via la quarta edizione firmata Caleidoscopio con tre serate dedicate al teatro, alla danza e alle arti performative, in programma per 8, 9 e 10 ottobre al Cineteatro San Filippo Neri. Inoltre ci sarà anche un workshop di teatro aperto a tutti sul movimento e l’interpretazione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Compagnia Caleidoscopio dà vita ad una nuova edizione di “Vuoti d’aria”, una vetrina interamente dedicata al teatro contemporaneo, alla danza d’autore e al teatro danza. La 4° edizione, presentata in una conferenza stampa, si svolgerà nei giorni 8, 9 e 10 ottobre 2021, presso il CineTeatro San Filippo Neri, in piazza San Filippo Neri 1 a San Benedetto. L’iniziativa è realizzata grazie al supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.



Vuoti d’aria è un progetto dell’Associazione Caleidoscopio con l’intento di dare vita ad un evento di aggregazione artistica a livello nazionale sul territorio regionale.

Il programma è suddiviso in tre giornate, ognuna delle quali dedicata a una diversa arte performativa. Per un totale di una decina di esibizioni cadenzate nelle tre serate, ognuna dalla durata di 20 minuti. Si inizia venerdì 8 con il teatro alle 21.15, per poi proseguire il sabato con la danza, sempre alle 21.15 e la domenica pomeriggio alle 18.30 c0n il teatro danza.

Gli artisti che si esibiranno provengono da tutta Italia e vengono selezionati attraverso un bando nazionale. Quest’anno hanno inviato la propria candidatura circa una 70 di artisti provenienti da varie parti di Italia.

Come in ogni edizione, sarà il pubblico a decretare l’esibizione vincitrice della Vetrina attraverso il voto di una giuria demoscopica composta da amanti del settore, esperti, curiosi e tecnici. Per candidarsi come giudice di Vuoti d’aria è necessario compilare il form apposito che è possibile trovare sul sito: https://vuotidariasbt.wixsite.com/vuotidaria. Il costo del biglietto è di 10€, 6€ per i giurati. La performance vincitrice della Vetrina Vuoti d’Aria verrà inserita, nella sua versione integrale, all’interno della Programmazione della successiva Stagione teatrale del Cineteatro San Filippo Neri.

Quest’anno ci sarà anche un Workshop di teatro movimento-improvvisazione con Lost Movement, compagnia che partecipa alla Vetrina, il 9 ottobre dalle 10.15 alle 12.45. Il workshop è aperto a chiunque abbia più di 16 anni e non è necessaria alcuna esperienza pregressa per partecipare. Inoltre, i partecipanti al workshop hanno diritto a un biglietto gratuito per una delle tre serate. Per chi fosse interessato é possibile prenotarsi al 389 1463537 o al 338 3894018 o via mail a: caleidoteatro@gmail.com.

Si ricorda che per l’ingresso all’evento è necessario esibire il Green Pass. Sono escluse le persone al di sotto dei 12 anni o esenti sulla base di idonea certificazione medica.

