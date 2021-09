Per evasione

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “I Carabinieri di Roseto ieri sera hanno effettuato una serie di controlli nei confronti di persone sottoposte agli arresti domiciliari. Tra queste, un uomo di 37 anni, non è stato trovato in casa essendosene allontanato arbitrariamente. È stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di evasione”.

Così dal Comando Provinciale di Teramo in una nota diffusa il 21 settembre.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.