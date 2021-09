SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prosegue il calendario di eventi dedicati alla pesca targati Circolo Nautico Sambenedettese. Si è infatti appena conclusa la selettiva provinciale di traina costiera valevole per le qualificazioni ai campionati italiani di specialità Fipsas del prossimo anno.

Le imbarcazioni si sono affrontate a partire dall’alba nello specchio d’acqua entro le sei miglia antistante San Benedetto del Tronto ed alla fine ha trionfato il team “Tecnoesca” della Lega Navale di San Benedetto del Tronto, comandato da Zeno Rossi. Argento per il team “Hard Fish” del Cns, guidato dal comandante Giacomo Forti, mentre al terzo posto il team “Carolina”, sempre del Cns, sotto la guida del comandante Claudio Camera Roda.

Il programma delle attività di pesca sportiva del Cns proseguirà nel mese successivo, sempre salvo rinvii e cambiamenti di date dovuti alle condizioni meteo marine, con il “Big Game” e nello specifico con la gara di traina d’altura sabato 2 ottobre (data di riserva domenica 3 ottobre) che quest’anno vedrà gli equipaggi darsi battaglia nelle acque internazionali delle Fosse di Pomo ed anche in questo caso, con l’intento di staccare un biglietto per le finali italiane.

Le attività proseguiranno domenica 10 ottobre con una giornata di avvicinamento alla disciplina del surfcasting, ovvero di pesca da spiaggia, aperta a tutti, adulti e giovanissimi, esperti e neofiti, che potranno anche richiedere in anticipo un set di attrezzatura da pesca in uso gratuito per la giornata grazie all’impegno della squadra agonistica del Cns che quest’anno si è aggiudicata il primo posto dei campionati provinciali. L’ultimo degli appuntamenti della stagione sarà ancora dedicato al Big Game, ovvero la selettiva provinciale di drifting al tonno, ovviamente in modalità “catch and release”, valevole per ottenere l’ambita qualificazione ai campionati italiani per team. La data messa in calendario è quella di sabato 16 ottobre (data di riserva domenica 17 ottobre).

Un mese dunque ancora intenso di attività i cui dettagli e regolamenti restano a disposizione di tutti gli appassionati o anche di chi volesse avvicinarsi a queste discipline, presso la segreteria del Circolo Nautico Sambenedettese (tel. 0735/584255) aperta tutti i giorni, domenica esclusa, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.

