ACQUAVIVAPICENA – Arriva “Marche dalla vigna alla tavola” il progetto promosso dalla Regione Marche per invitare appassionati e turisti anche da fuori regione a conoscere il vino ed il cibo di qualità del territorio. Mercoledì 22 settembre dalle ore 13 presso il Ristorante Il Grillo di Acquaviva Picena si terrà una degustazione guidata da un sommelier professionista. Il ristorante, situato tra il mare di San Benedetto del Tronto ed il borgo medievale di Acquaviva Picena, è famoso per la cucina di pesce. Per questo la selezione dei vini è caduta sul Madreperla Brut metodo classico 2015 di Terre Cortesi Moncaro, Gheorgòs Offida Pecorino Docg de La Riserva e sul Calcare Sauvignon dell’azienda agricola Conte Leopardi. Il dolce verrà poi accompagnato dal Tor di Ruta Verdicchio Doc Passito di Moncaro.

“Abbiamo resistito al dopo sisma e al Covid, ma ora il nostro turismo è davvero in ripresa – dice Michele Torquati, che lavora nell’impresa di famiglia fondata dai genitori – noi siamo dediti oltre all’attività di ristorazione anche all’accoglienza. Per questo abbiamo potuto registrare a partire da quest’estate un flusso importante da fuori Regione che finalmente ci ha riportato a prima della pandemia. Le carte vincenti sia del Grillo sia di tutti gli operatori turistici marchigiani sono il mare e la ricchezza delle città d’arte e di tutti i borghi dell’entroterra”.

Ben 35 anni fa Luigi e Vincenzina Torquati hanno fondato il Grillo in contrada Colle in su al numero 29 di Acquaviva Picena. Per domani propongono un menù a base di pesce.

Dalla Vigna alla Tavola-Marche Experience è un’iniziativa stata realizzata con il contributo della Regione Marche ed il coordinamento della comunicazione è stato curato dal Servizio Politiche Agroalimentari Marche Experience Eccellenze a Tavola è il titolo del programma che vuole portare a degustare il vino di qualità dei produttori marchigiani abbinandolo alle tipicità ed eccellenze agroalimentari . Le cantine partecipanti al programma Marche Experience sono: Terre Cortesi Moncaro, Conte Leopardi Dittajuti, Tenuta La Riserva, Azienda Agricola Capinera, Cantina Bastianelli, Cantina Belisario, Cantina Bruscia Biologica, Cantina Vallerosa Bonci, Azienda Vitivinicola Casaleta, Tenuta Colpaola, Azienda Vinicola Landi Luciano, Cantina Mazzola, Moroder, Sgaly, Azienda agricola Ceci Enrico, Colonnara, Conti di Buscareto, Le Terrazze, Sabbionare, Saputi, Tenuta di Tavignano, Tenuta Ortenzi, Terre di San Ginesio, Velenosi, Vini Valmusone.

E’ necessaria la prenotazione al numero 3358146473.

Per le date dei futuri eventi, che toccheranno le province della Regione, è stata aperta una pagina Facebook: https://www.facebook.com/MarcheExperienceEccellenzeaTavola

Ecco il Menù del ristorante il Grillo:

Madreperla Spumante Brut Metodo Classico 2015;

– Piatto in bellavista con insalata di mare e di polipo, filetto di acciughina marinata, gamberetti in salsa verde;

– Frittino di calamari, gamberi, totani, altro novellame dell’Adriatico e verdurette;

– Nasello ai funghi con chenelle di patate e gamberi rosa in guazzetto;

– Impepata di vongole;

PRIMO

Gheorgòs Offida Pecorino DOCG di Tenuta Agricola La Riserva di Castel di Lama;

– Maccheroncini di Campofilone ai frutti di mare;

SECONDO

Calcare Sauvignon IGT della cantina Conte Leopardi di Numana

– Grigliata di pesci pregiati dell’Adriatico

Contorno

Tordiruta Verdicchio DOC Passito 2016

Dolcetti al cucchiaio (tiramisù, panna cotta, zuppa inglese) e sorbetto al limone

