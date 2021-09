SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 79/A della Figc inerente il differimento dei termini di tesseramento dei giovani di Serie provenienti da società di A, B e C concesso all’As Sambenedettese.

La Federazione ha dato il permesso al Club di Roberto Renzi, allenato da Massimo Donati, di tesserare giovani delle tre prime serie nazionali entro le 20 del 28 settembre.

Non c’è limite di chiusura per i giocatori svincolati, invece “giovani dilettanti” e “non professionisti” c’è tempo per la società rossoblu fino alle 19 del 5 novembre.

Per visualizzare il documento della Federazione, clicca qui.

