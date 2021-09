SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 saranno ammessi al voto del 3 e 4 ottobre richiedendo espressamente di poter votare.

Occorre far pervenire la richiesta tra il decimo ed il quinto giorno antecedente quello della votazione la data delle elezioni, quindi dal 23 al 28 settembre 2021, all’indirizzo mail comunesbt@comunesbt.it o PEC protocollo@cert-sbt.it insieme ad un certificato medico, rilasciato dal funzionario l’Asur designato in data non anteriore al 19 settembre 2021, che attesti la condizione di persona sottoposta a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covic-19.

Il certificato medico può essere rilasciato dall’Asur Marche attraverso:

– un apposito format online tramite il seguente link https://serviziweb.asur.marche.it/marche2021 (che sarà attivo dal 23 settembre); a seguito di tale richiesta, l’elettore otterrà una ricevuta numerata in pdf, collegata allo specifico certificato, che allegherà in allegato alla domanda;

– contattando il numero 071/8705542 giovedì 23 e venerdì 24 settembre, lunedì 27 e martedì 28 settembre dalle 9 alle 13.: un operatore Asur effettuerà per conto dell’utente la domanda online.

L’operatore sanitario del Dipartimento di Prevenzione riceverà via mail la comunicazione e, dopo aver controllato la veridicità di tale richiesta, potrà stampare il relativo certificato numerato e inviarlo tramite PEC al comune nelle cui liste elettorali è iscritto il cittadino. Il Comune di residenza riceverà quindi il certificato via PEC dal Dipartimento di Prevenzione e la ricevuta dal cittadino.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio elettorale: tel. 0735/794575.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.