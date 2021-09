GROTTAMMARE – Appuntamento domenica 26 settembre nel Bocciodromo comunale di Grottammare per il 1° Open Day organizzato dalla Asd Bocciofila Grottammare, a partire dalle ore 16.

L’iniziativa è aperta a tutti, bambini e adulti che, insieme a istruttori qualificati, potranno scoprire il mondo delle bocce, che non è solo un gioco ma anche un’occasione di socialità. L’evento ha ottenuto il patrocinio della Città di Grottammare.

Il Bocciodromo comunale si trova nel quartiere Valtesino, in via San Carlo, 5. Per partecipare è consigliata la prenotazione, chiamando i seguenti numeri di telefono: 339.3940936 – 329.1589890.

”C’è tanta voglia di ricominciare con gli eventi sportivi in un luogo che accoglie persone di ogni età – afferma l’assessore alla Sostenibilità e Salute, Alessandra Biocca – Per i nostri giovani ci sono l’opportunità di fare sport socializzando in un luogo sicuro e tanti benefici, grazie alla moderata ma costante attività fisica e una buona dose di concentrazione”.

L’accesso all’evento è consentito solo a chi è munito di Green Pass.

