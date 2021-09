SPINETOLI – Militari in azione nel Piceno nella notte tra il 20 e 21 settembre.

Denunciato un 34enne a Spinetoli , originario dell’Est Europa, dai carabinieri della locale Compagnia.

L’uomo aveva tamponato un egiziano in sella ad uno scooter e non si era fermato a prestare soccorso. Il ferito è stato portato in ospedale dove ha avuto una prognosi di 5 giorni per escoriazioni multiple e trauma cranico.

Il 34enne, rintracciato dai carabinieri, è risultato positivo anche all’Alcol Test: patente ritirata e auto sotto sequestro.

