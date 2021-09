TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 20 settembre, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.

L’intervento per incendio di bosco e sterpaglie in corso a Castellalto si è ormai concluso. Restano alcuni pennacchi di fumo all’interno dell’area già percorsa dalle fiamme. Nel corso della giornata sullo scenario dell’incendio hanno operato due Canadair e un elicottero Erickson S-64 dei vigili del fuoco, oltre all’elicottero messo a disposizione dalla Regione Abruzzo. Il coordinamento da terra dei mezzi aerei è stato affidato a due Dos (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) dei Comandi di Teramo e L’Aquila che si sono alternati nel corso della giornata. In tutto i quattro velivoli impegnati nelle operazioni di spegnimento hanno effettuato oltre 100 lanci. Complessivamente l’area interessata dall’incendio ha una superficie di circa 150 ettari. Durante la notte sarà mantenuto un presidio di sorveglianza da parte di squadre si volontari AIB della protezione civile.

Nel corso del pomeriggio di oggi si è sviluppato un altro incendio ad Altavilla di Montorio al Vomano. L’intervento è stato effettuato da una squadra di vigili del fuoco di Teramo che è riuscita ad estinguere rapidamente l’incendio evitando che si potesse propagare ad un’area più vasta. Complessivamente l’area percorso delle fiamme è di circa mille metri. Alle operazioni di intervento hanno partecipato diverse squadre di volontari provenienti anche da Pescara, Penne e L’Aquila.

