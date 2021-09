MARTINSICURO – Malvivente solitario in azione il 20 settembre.

Rapina in una banca a Martinsicuro, il responsabile ha trafugato del denaro prima di dileguarsi in fretta. Bottino in fase di stima da parte degli inquirenti.

Indagano le Forze dell’Ordine per risalire al criminale. Nessuna conseguenza a persone, spavento a parte.

