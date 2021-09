Forze dell’Ordine in azione

FERMO – Controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo nei giorni scorsi.

Denunciato nel Fermano un 55enne per aver evaso i domiciliari per comprare un pacchetto di sigarette.

I militari, inoltre, hanno rinvenuto, durante dei controlli di routine, una pistola in una vegetazione. L’arma da fuoco è stata sequestrata e sono in corso indagini per risalire alla provenienza.

