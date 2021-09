GROTTAMMARE – Farà sosta in piazza Carducci il camper vaccinale dell’Area Vasta 5 che da settimane sta percorrendo il territorio per incentivare le vaccinazioni anticovid. Il secondo appuntamento con la città di Grottammare si terrà, dunque, nella zona sud giovedì 23 settembre, con arrivo del camper sanitario alle ore 9 e ripartenza alle ore 18.30 (pausa 13-15).

“Questa volta – dichiara il sindaco Enrico Piergallini – insieme all’Asur abbiamo deciso che il presidio mobile debba essere collocato nella parte sud della città. E’ un’ulteriore occasione che i cittadini di Grottammare hanno per beneficiare della campagna gratuita di vaccinazioni messa in atto con grande sforzo dallo Stato e dai presidi sanitari regionali e locali. In questo caso, il punto vaccinale arriva direttamente sotto casa, togliendo ai cittadini anche lo scomodo di prenotare il proprio slot in un punto vaccinale da raggiungere. L’autunno e l’inverno sono ormai alle porte: per viverli diversamente dobbiamo essere tutti preparati, consapevoli, soprattutto, del fatto che l’unico strumento realmente efficace a nostra disposizione per non ritornare nel tunnel è il vaccino. Il dibattito su questo tema è ancora molto vivo: proprio per questo è necessario che ciascuno si informi a dovere sulla questione, senza inseguire false notizie o disinformazioni che potrebbero non rendere lucida la propria scelta”.

Ulteriori informazioni o variazioni di programma sono consultabili al seguente indirizzo

https://www.asur.marche.it/web/portal/-/camper-vaccinali-nelle-marc-2

