CIVITANOVA MARCHE – La pioggia non ferma l’International Motor Days. Nonostante il breve acquazzone di ieri e il tempo incerto, migliaia di appassionati hanno invaso la quinta edizione della kermesse.

“Siamo orgogliosi di aver portato a termine anche questa edizione di International Motor Days – ha affermato Danilo Zampaloni, organizzatore e exhibition manager – Dobbiamo ringraziare tutte le migliaia di visitatori che non si sono fatte fermare dalle previsioni incerte. Questa quinta edizione sancisce il successo di un format che risulta vincente e pronto ad approdare a Cortina D’Ampezzo (14-16 gennaio 2022). L’appuntamento è per il prossimo anno, con un’altra grande festa ricca di emozioni e adrenalina”.

La paura per la caduta di Frantisek Maca è durata solo pochi secondi: oggi il campione è tornato all’International Motor Days per tranquillizzare e salutare il pubblico, che l’ha accolto con un boato. Il freestyler ceco, campione europeo nella disciplina, ha scattato foto e selfie con i visitatori.

Una partenza sprint, quella degli spettacoli di International Motor Days di questa mattina: gli stuntmen del team Folco hanno regalato adrenalina pura, mentre il taxi drift di Franco Medici ed il taxi 4×4, con i suoi piloti professionisti, hanno come sempre fatto vivere ai visitatori esperienze indimenticabili.

Pubblico entusiasta anche per le esibizioni di Vittorio Brumotti, che si è cimentato in una serie di evoluzioni mozzafiato e trick spettacolari. A far emozionare anche i salti freestyle moto del team Alvaro dal Farra, le evoluzioni di Alessandro Barbero (BMX), di Mattia Cattapan (Crossabili) e di Maurizio ‘Pera’ Perin.

Nei 50 mila metri quadri di esposizione e spettacoli, i visitatori hanno potuto scattare foto e fare numerosi selfie con i testimonial della manifestazione: DJ Ringo, Kristian Ghedina e Vittorio Brumotti, sempre molto disponibili ad elargire sorrisi e strette di mano.