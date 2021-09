LAGO DI COMO – Si è da poco concluso nel meraviglioso scenario del Lago di Como il Campionato italiano doppi Federazione Italiana Vela, con l’ottima l’organizzazione in grado di gestire sei classi e relativi team al seguito. La Lega Navale di San Benedetto vi ha preso parte per la prima volta con il doppio RsFeva una classe che si è affermata come il doppio piu numeroso in Italia ed Europa.

La società ha creduto a questo doppio inglese fin da subito, quando ancora non se ne parlava in questi termini e questa scelta ha dimostrato la lungimiranza dell’allenatore Romolo Emiliani nel credere alle nuove e performanti classi skiff. Due gli equipaggi della Lega Navale Italiana San Benedetto del Tronto che vi hanno preso parte nella formula doppio misto, cioè composto da un maschio e una femmina, formula già ben collaudata alle olimpiadi con il Nacra 17 a Tokio 2021.

Federico Emiliani e Rebecca Orsetti chiudono il campionato al 21° posto su 110 concorrenti e al 4° nella classifica mista, mentre Paolo Nepi e Sofia Cerri chiudono la loro prestazione al 6° posto nella classifica mista. Prossimo appuntamento Campionato Interzonale Openbic.

