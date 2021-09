SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’anno scolastico è iniziato anche per i piccoli dell’asilo Merlini che hanno fatto il loro ritorno nello storico istituto di via Leopardi salutati da una piccola cerimonia presieduta dal presidente Alberto De Angelis, dalla coordinatrice Agnese Ascolani e da tutti i collaboratori della struttura. E’ stato ricordato come quello che è appena cominciato sia un anno importante per l’asilo, l’anno della ripartenza dopo gli ultimi le ultime due stagioni trascorse tra le chiusure e le forti limitazioni legate all’emergenza pandemica

Una rinascita che passa anche per l’iniziativa della Fondazione Merlini che, proprio poche settimane fa, ha presentato ufficialmente il libro sulla storia dell’istituto, fondato nella seconda metà dell’Ottocento e a tutti gli effetti uno degli asili in attività più antichi d’Italia e che è disponibile presso la segreteria dell’asilo e alla libreria “Libri ed Eventi” di via Roma a San Benedetto.

