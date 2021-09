CIVITANOVA MARCHE – Splende il sole sulla seconda giornata dell’International Motor Days. Il pubblico ha invaso la kermesse automotive, che si terrà fino a domani (domenica 19 settembre) nell’area antistante lo stadio di Civitanova Marche.

Sui 50 mila metri quadri di esposizione e spettacoli, i visitatori hanno potuto incontrare i tre testimonial: Kristian Ghedina, Dj Ringo e Vittorio Brumotti, tutti come sempre molto disponibili per una foto e un sorriso. Ma non solo spettacoli.

Tra i graditi ospiti, anche Paola Coletti. L’assessore allo sport, eventi e lavori pubblici del Comune di Cortina d’Ampezzo, ha visitato l’evento e ha rafforzato il rapporto tra l’organizzazione e la Perla delle Dolomiti in vista della tappa dell’International Motor Days di Cortina d’Ampezzo (14-16 gennaio 2022).

“È un piacere essere qui, per proseguire il lavoro intrapreso diversi mesi fa con l’organizzazione – ha dichiarato Coletti – Siamo molto contenti di ospitare un evento così strutturato, seppur in forma rivisitata, nella nostra città”.

“Cortina d’Ampezzo è il prossimo step di un percorso iniziato cinque anni fa a Porto Sant’Elpidio e che vede la manifestazione crescere anno dopo anno – ha dichiarato Danilo Zampaloni, organizzatore e exhibition manager – L’International Motor Days sta sviluppando un indotto importante per Civitanova Marche, diventando volano economico per tutto il territorio. Per questo tante realtà nazionali e internazionali si sono avvicinate al nostro format”.

Ancora tanto divertimento con gli stuntmen del Team Folco, il drifting di Franco Medici, i salti freestyle moto di Alvaro dal Farra e la sua crew, le evoluzioni di Alessandro Barbero (BMX) di Mattia Cattapan (Crossabili) e il mitico ‘buggy backflip’ di Maurizio ‘Pera’ Perin.