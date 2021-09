SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dal 2 al 31 ottobre, presso le sale espositive della Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, sarà in mostra “Xlorisonia: Il Respiro dei Fiori”, la personale del pittore e incisore Maurizio Romani. L’esposizione è promossa dal Comune di San Benedetto del Tronto e dal Circolo Culturale Endeca ed è a cura di Rosalba Rossi, Francesca Amadio (allestimento) e Franco Mercuri (catalogo).

Maurizio Romani è pittore e incisore. Dagli anni degli esordi, l’artista si è evoluto in diverse direzioni, attraverso varie tecniche e generi pittorici. Molto apprezzato per le sue nature morte, caratterizzate da una superba perfezione tecnica e da un intenso lirismo, Romani si è, però, dedicato anche alla pittura sacra, sia con la tecnica a olio, sia attraverso disegni a grafite su carta, dedicati al Cantico dei Cantici e presentati con una mostra itinerante approdata anche a Urbino alla Bottega Giovanni Santi, casa natale di Raffaello. Lo studio dell’arte figurativa dal dopoguerra a oggi lo hanno spinto a flettere il suo linguaggio nel genere del paesaggio, in cui si è cimentato con l’incisione: un paesaggio che non è una veduta, ma un soggetto di invenzione in cui la luce tersa arriva quasi a smaterializzare quanto rappresentato. Nel 2009, al Museo d’Arte dello Splendore di Giulianova, ha esposto la personale “Istanze Trascendenti”, con dipinti di grande formato in cui c’è una figurazione altamente poetica di un universo senza confini. Tra le ultime personali ricordiamo “Al Di Là Del Reale”, promossa dal comune di Casalgrande (RE) e “Apparizione Nella Mia Stanza”, in occasione dei festeggiamenti per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, progetto Padiglione Italia della 54a Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, a cura di Vittorio Sgarbi. Nel 2020 alcuni dei suoi lavori sono entrati nel circuito dell’Art in Embassies, un ufficio all’interno del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti che promuove la diplomazia culturale attraverso mostre, collezioni permanenti e scambi di artisti.

“Xlorisonia: il Respiro dei Fiori” mette in mostra l’ultima inedita maniera della pittura di Maurizio Romani, che, attraverso composizioni floreali irreali, che sembrano suonare e respirare, come la vera poesia secondo Jim Morrison, “non dice niente, elenca solo delle possibilità”. Cerchi floreali si librano nell’aria, evanescenti, delicati, ma non silenziosi, tanto che ne possiamo ascoltare il respiro e il fragore; infiorescenze aggrovigliate di fiori ammassati, ma mai ammutoliti, l’uno accanto all’altro con disposizioni irreali, improbabili e delicate, rivelano la metafora della condizione umana. Attraverso un viaggio introspettivo autentico, per strade follemente sagge e saggiamente folli, le sfere di fiori esprimono l’esigenza consapevole di avere a disposizione qualcosa che trascenda l’apparente grigia materialità dell’esistenza e ci avvii ai tesori mentali e spirituali di cui l’uomo è portatore. Così, “Xlorisonia” squarcia la spessa nebbia che blocca il dialogo tra psiche e corpo, dando ispirazione al cambiamento. Questi voli di fiori rivelano nessi e corrispondenze, perché per Romani esistere è combattere ciò che ci nega.

Per informazioni: 0735 581139

Orari: da martedì a domenica, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00.

Ingresso gratuito ma contingentato; obbligatorio il Green Pass.

