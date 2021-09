GROTTAMMARE – Tutto pronto al Teatro delle Energie di Grottammare per l’anteprima nazionale del cortometraggio sociale Anna. L’ opera cinematografica, interamente ambientata nella perla della adriatico, frutto della creatività del regista Vincenzo Palazzo, è pronta per essere svelata al pubblico ed alla critica, domenica 19 settembre alle ore 18.30.

Annunciata la presenza in sala anche del noto fumettista di Diabolik Angelo Maria Ricci, che ha accolto l’invito dell’Associazione Artistic Picenum a svolgere il ruolo di co-protagonista nella pellicola, al fianco della celebre attrice Daria Morelli. Il cortometraggio è un omaggio alla tematica dell’ Alzheimer.

Dai vertici associativi aggiungono: “Abbiamo coordinato i lavori a tempo di record, proprio per omaggiare la giornata mondiale dell’ Alzheimer del 21 settembre, con il supporto e patrocinio generale dell’ amministrazione comunale grottammarese”.

Un punto di arrivo la proiezione in anteprima italiana dell’ opera ma anche un nuovo punto di inizio: infatti da ottobre entrerà in selezione nei maggiori festival e kermesse nazionali ed internazionali, con l’auspicio possa divenire un volano culturale e turistico, che esalti le peculiari bellezze del territorio grottammarese. Già in cantiere la possibilità di proiezione in Germania, Francia, Inghilterra e Sud America.

Special guest della serata il comico romano Massimo Bagnato, che ha accettato l’ invito ed il significato sociale della kermesse di gala. Ultimi biglietti disponibili presso Merceria Il Cigno di Grottammare, con obbligo green pass; info line 3475406630.

