CAMPLI – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 18 settembre, dalla Questura di Teramo.

Aveva realizzato una vasta piantagione di marijuana l’uomo, italiano, già noto, un 54enne, tratto in arresto nella giornata di ieri da personale della Squadra Mobile.

L’attività, nata da alcune segnalazioni, ha consentito di fermarlo mentre era intento ad innaffiare 11 piante di marijuana, alte circa due metri in piena inflorescenza, coltivate in un terreno incolto ubicato in una frazione di Campli.

La successiva perquisizione domiciliare, permetteva di rinvenire, altre 4 piante di marijuana dell’altezza di un metro circa coltivate nell’orto di pertinenza della sua abitazione, nonché 25 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e grammi 0.7 di sostanza stupefacente del tipo eroina.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

