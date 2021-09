Il Comandante della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto si è pregiato di consegnare al Primo Luogotenente (NP) Giuseppe Diomede Polli la Medaglia Mauriziana.

L’Onorificenza, riservata solo ai militari che hanno prestato 50 anni al servizio dello Stato, rappresenta il culmine di una carriera contraddistinta da estrema professionalità, spirito di sacrificio ed indiscutibile senso del dovere.

Al Primo Luogotenente Polli Diomede, oggi collocato in congedo per sopraggiunti limiti di età, va l’augurio di ogni futura ulteriore soddisfazione, quale meritato premio per quanto ha saputo dare al Corpo delle Capitanerie di Porto e alla città di San benedetto del Tronto.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.