SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota diffusa il 17 settembre dal Porto d’Ascoli Calcio.

Una doccia fredda per i biancocelesti, l’esordio al Riviera delle Palme in serie D avverrà a porte chiuse. Al momento non si conosce la motivazione. Match in programma il 19 settembre alle 15 contro Matese.

Porto d’Ascoli Calcio-FC Matese, match valido per la prima giornata del campionato di Serie D e in programma domenica 19 settembre allo stadio Riviera delle Palme (inizio ore 15), si disputerà a porte chiuse.

Subito bloccata la vendita dei tagliandi, con la biglietteria che conseguentemente rimarrà chiusa sia al Ciarrocchi che al botteghino del Riviera prima del match.

