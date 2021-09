SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si torna a parlare di calcio giocato, sponda rossoblu.

Matteo Sabbadini sarà il nuovo direttore sportivo della Sambenedettese.

Ecco le sue prime parole ai microfoni del club il 17 settembre: “E’ un onore per me essere qui a San Benedetto del Tronto, una piazza che non ha bisogno certo di presentazioni. Ringrazio la società per la fiducia e darò tutto me stesso per ripagarla al meglio”.

Nella giornata di oggi è arrivata finalmente l’ufficialità dell’ammissione del club in serie D e ora si dovrà correre per allestire la migliore squadra possibile.

“Sì, in realtà è già da qualche giorno che sono al lavoro tenendomi in stretto contatto con l’allenatore Massimo Donati. Il tempo stringe, quindi testa bassa e lavorare. Mercato degli under? Ci stiamo già muovendo anche in questa direzione, ho già avviato contatti con dei club di serie A, al momento parlare di nomi, però, è prematuro. Una cosa è assolutamente certa: faremo di tutto per riportare entusiasmo tra i tifosi”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.