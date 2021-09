Grande festa a Civitanova Marche per la cerimonia inaugurale della quinta edizione dell’International Motor Days, la kermesse automotive che si terrà fino a domenica 19 settembre nell’area antistante lo stadio.

Alla presenza delle autorità cittadine e delle gerarchie dell’Esercito, della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria, l’organizzatore Danilo Zampaloni ha tagliato il nastro e dato il via all’evento che vedrà come testimonial Kristian Ghedina, Dj Ringo e Vittorio Brumotti.

Prima giornata dedicata all’educazione stradale con la simulazione di un incidente e relativo intervento dei corpi interessati. I ragazzi delle classi quinte dell’IIS Leonardo da Vinci di Civitanova Marche hanno assistito al lavoro dei Vigili del Fuoco, che hanno liberato il ferito dagli ostacoli grazie agli strumenti in dotazione, del personale dell’autoambulanza che ha estratto e messo in sicurezza il conducente, seguendo tutte le procedure necessarie, mentre sopraggiungeva la Polizia Stradale per effettuare i rilievi del caso con strumenti di ultima generazione.

“È un onore avere qui con noi le Istituzioni e poter svolgere questo importante lavoro sulla sicurezza stradale, soprattutto davanti a ragazzi neopatentati o che si stanno approcciando alla guida. È un messaggio importante che l’International Motor Days vuole mandare, visto il nostro consueto impegno sociale, che è parte del nostro DNA così come l’attenzione alle fragilità”.

Importantissimo, infatti, anche il lavoro svolto da Alvaro dal Farra con la mototerapia dedicata ai ragazzi con diverse disabilità e, novità di quest’anno, anche la presenza di Mattia Cattapan e il suo progetto Crossabili.

International Motor Days si è aperto sotto i migliori auspici e con la solita, grande, attenzione alle persone con fragilità. “Un grande evento che siamo lieti di ospitare per il secondo anno consecutivo – ha sottolineato Fabrizio Ciarapica, Sindaco di Civitanova Marche – Solo una persona come Danilo, con la sua determinazione, poteva immaginare e costruire uno show così importante per il nostro territorio. Il Comune è orgoglioso di collaborare con la manifestazione, che è anche patrocinata dalla Regione Marche (e dalla Federazione motociclistica italiana, ndr)”.

Tanti gli spettacoli che si svolgeranno nei tre giorni, dal drifting al freestyle passando per Bike Trial, Taxi 4×4 e Taxi drift, per un evento esplosivo e ricco di emozioni. Spettacolo, musica e tante emozioni in sicurezza, questo è l’International Motor Days.