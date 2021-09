GROTTAMMARE – Attenzione alla cassetta delle lettere: dal 1° ottobre, partirà anche a Grottammare il Censimento della popolazione e delle abitazioni e, dunque, già in questi giorni i cittadini estratti dall’Istat per partecipare all’edizione 2021 stanno ricevendo le istruzioni per la compilazione dei questionari.

Dal 2018, il Censimento è diventato annuale e non più decennale e coinvolge ad ogni edizione solo un campione rappresentativo di famiglie. A causa della pandemia, l’edizione 2020 è stata posticipata al 2021, pertanto il numero dei Comuni coinvolti nella prossima rilevazione censuaria sarà di oltre 4.500 unità, pari a circa 2 milioni di famiglie italiane.

La struttura del Censimento permanente della popolazione prevede due tipologie di famiglie campione.

Le famiglie appartenenti al gruppo che sta ricevendo le lettere dell’Istat in questi giorni possono compilare autonomamente il questionario a partire dal 4 ottobre, utilizzando le credenziali contenute nella stessa lettera, oppure, possono richiedere assistenza alla compilazione in uno dei seguenti modi:

chiamando il numero verde Istat 800188802 attivo dal 1° ottobre, tutti i giorni della settimana dalle ore 9 alle ore 21;

contattando o recandosi al Centro comunale di rilevazione, istituito presso la sede del servizio Anagrafe (via Capriotti n. 59), nei giorni di lunedì e giovedì, dalle ore 15-17.30 – 0735.739201-233 -206.

Un altro gruppo di famiglie-campione verrà informato dell’avvio della rilevazione con una lettera e una locandina affissa nell’androne del condominio o dell’abitazione. A partire dal 14 ottobre, le famiglie saranno contattate direttamente al proprio domicilio da un rilevatore, che illustrerà le diverse modalità di compilazione del questionario.

Si ricorda che partecipare al Censimento è un obbligo di legge, la cui violazione prevede una sanzione. La riservatezza delle informazioni raccolte è tutelata dalla normativa sul segreto statistico. L’assistenza alla compilazione dei questionari è completamente gratuita.

