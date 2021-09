L’iniziativa è organizzata dall’associazione Caleidoscopio grazie all’intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e vuole far luce sui temi del benessere fisico e psicologico trattandoli in modo alternativo.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Due nuovi appuntamenti il 24 e il 25 settembre al Cineteatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto con la rassegna Nutri-Menti, Teatro e Benessere, organizzata dall’associazione Caleidoscopio per dare il via alle attività della stagione 2021/22 e per fare luce sui temi del benessere fisico e psicologico, trattandoli attraverso il linguaggio e l’arte in modo alternativo. Questa prima edizione di NUTRI-MENTI, realizzata grazie all’intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, sarà dedicata al benessere alimentare.

Ecco il programma delle due giornate:

Venerdì 24 settembre

ore 17.00

Dibattito e dialogo attorno alla celiachia a cura dell’Aic, Associazione Italiana Celiachia Sezione Marche.

Sarà presente anche Maura Tommasi del negozio Gluten Free Expert di Grottammare.

ore 21.15

Spettacolo di danza contemporanea α-gluten di Jessica D’angelo e con Coralie Meinguet e Jessica D’Angelo, produzione vincitrice dell’edizione 2019 della Vetrina di arte performativa contemporanea Vuoti D’Aria.

Lo spettacolo, attraverso l’espressione artistica e coreutica, metterà in luce quali siano le difficoltà che un celiaco deve affrontare ogni giorno e in cosa può sentirsi diverso.

Sabato 25 Settembre

Dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Laboratorio creativo “Storie di cibo” a cura della psicologa Alessia Buzzi, da anni impegnata nella promozione del rispetto per il corpo in tutte le sue forme. Il laboratorio, riservato alle persone di età superiore ai 18 anni, propone di esplorare il proprio rapporto con il cibo attraverso strumenti creativi e narrativi (Scrittura e storytelling) per scoprire modi alternativi di raccontare il cibo che possano anche essere da stimolo per vivere l’alimentazione con più serenità e benessere.

È possibile partecipare a tutta l’iniziativa oppure ai singoli eventi.

Per l’ingresso agli eventi è necessario esibire il Green Pass ad eccezione dei ragazzi sotto i 12 anni e delle persone esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Per informazioni e prenotazioni: 389 1463537 – caleidoteatro@gmail.com

