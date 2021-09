SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Il Dipartimento Interregionale a seguito dell’ammissione in soprannumero ai sensi dell’articolo 52 comma 10 N.O.I.F., giusta delibera del Presidente Federale del 14/9/2021, della Società A.S. SAMBENEDETTESE SRL, comunica la nuova composizione del girone F del Campionato di Serie D 2021/2022: Almajuventus Fano, Castelfidardo, Montegiorgio, Porto d’Ascoli, Recanatese, Tolentino, Castelnuovo Vomano, Chieti, Nereto, Pineto, S. Nicolo’ Notaresco, Vastese, Vastogirardi, Aurora Alto Casertano, Matese, Atletico Terme Fiuggi, Trastevere, Sambenedettese”.

Così la Lega Nazionale Dilettanti in una nota diffusa il 17 settembre ufficializza l’ammissione, in sovrannumero, dell’As Samb del presidente Roberto Renzi in serie D nel girone F.

In teoria i rossoblu dovrebbero debuttare il 19 settembre in trasferta contro Trastevere ma con probabilità la società rivierasca avrà l’ok per posticipare l’inizio del campionato in modo da poter svolgere un calciomercato adeguato e una preparazione fisica necessaria per la competizione.

Si attendono, nelle prossime ore, comunicazioni ufficiali da parte del Club di Renzi sull’allestimento della nuova rosa e sullo staff tecnico (n.d.r. dovrebbe essere confermato come allenatore l’ex giocatore Massimo Donati) e dirigenziale.

