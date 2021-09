SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Iniziativa molto importante in Riviera questo fine settimana.

Domenica 19 settembre, dalle ore 8 alle 20, si svolgerà la sesta edizione di “Corri con Martina, 12 ore per la Ricerca contro il cancro”, un evento dedicato a tutti, non solo agli sportivi, ma anche a chi vorrà camminare nella “staffetta”, indossando la T-Shirt Tecnica da collezione, che si potrà avere donando 10 euro negli stand posizionati in Piazza Giorgini e nell’Isola pedonale di Via Palestro -davanti al Bar Sciarra-.

Martina era una ragazza che ha fortemente raccomandato, prima di morire di tumore al seno: “Informate e educate i giovani ad avere maggior cura della propria salute”.

L’intero ricavato sarà devoluto al reparto Oncoematologico dell’Ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno per l’acquisto di una strumentazione molto importante, la Pcr digitale, utile per il rilevamento preciso dello stadio della malattia e, in prospettiva, per un intervento più mirato con la terapia.

Si tratta di una tecnologia rivoluzionaria che permette di valutare se, dopo la terapia in pazienti affetti da leucemie, la malattia è totalmente assente o ancora minimamente presente.

È evidente che è importantissimo sapere se la malattia persiste seppure a livelli quantitativamente minimi o è, invece, assente.

L’obiettivo delle cure delle malattie oncologiche è il raggiungimento della loro completa scomparsa. Pertanto la “dPCR” serve da guida per stabilire quale e quanta terapia deve essere ancora utilizzata ai fini della guarigione completa.

In questo momento difficile è importante un supporto straordinario a tutti affinché aiutino a raccogliere i fondi necessari a proseguire il Progetto in corso per l’acquisto della “dPCR”.

La manifestazione prevede:

a) una Staffetta, con passaggio del testimone “Corri con Martina”, nel circuito che va da Piazza Giorgini a Viale Buozzi, ritorno per via Pasqualetti, via Mazzocchi e di nuovo a Piazza Giorgini;

Il giro si ripete per 12 ore. (Le prenotazioni per partecipare alla Staffetta potranno essere effettuate anche il 19 Settembre nel Gazebo Segreteria dalle 8 alle 19, oltre che online alla mail corriconmartina@gmail.com).

b) una raccolta di fondi per la Ricerca, con la vendita della maglietta, nei gazebo posizionati nei seguenti luoghi: Rotonda Piazza Giorgini, Isola pedonale-zona Caffè Sciarra;

c) comunicazioni di educazione alla salute, alla prevenzione, a corretti stili di vita, attraverso testimonianze e immagini, da monitor collocati nei Gazebo adibiti alla raccolta di fondi;

d) comunicazioni alle 11 e alle 17 sulla ragione della manifestazione, con commenti, testimonianze di giovani, genitori, sostenitori;

“Corri con Martina” è nata dal grande impegno che i Lions profondono da anni nella lotta al cancro sia attraverso il “Progetto Martina”, il cui obiettivo è informare e sensibilizzare i giovani sulla prevenzione dei tumori, sia attraverso l’area dell’oncologia pediatrica, il cui obiettivo strategico è aiutare i bambini colpiti dal cancro a sconfiggere la malattia e a crescere bene.

L’organizzazione dell’iniziativa è a cura dei Lions Club di San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, Amandola, Valdaso e del Leo Club di Ascoli Piceno, con la collaborazione tecnica dell’Asd Running Team d’lu Mont ed è patrocinata dal Comune di San Benedetto del Tronto.

È possibile effettuare la donazione online attraverso il sito www.corriconmartina.it.

Con una donazione di almeno 10 euro si potrà avere la T-Shirt Tecnica da collezione, che potrà essere ritirare concordando le modalità con l’organizzazione.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.