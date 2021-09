Assistenza-compagnia a persona anziana o con handicap, anche notturna. No pulizie. Solo zona centrale di San Benedetto del Tronto e Zona Ascolani di Grottammare. Per contatti: 3477047898

Signora italiana, 60enne, cerca lavoro di assistenza-compagnia a persona anziana o con handicap. No pulizie. Eventualmente disponibile anche a presenza notturna in casa. Solo zona centrale di San Benedetto del Tronto e Zona Ascolani di Grottammare. Per contatti: 3477047898

