SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Maria Cecilia Guerra, farà visita a San Benedetto.

L’appuntamento è fissato per domenica 19 settembre alle ore 18 in Piazza Matteotti. Saranno presenti, accanto al sottosegretario del Mef, la candidata sindaca Aurora Bottiglieri e la sua coalizione formata da Pd, Nos e Articolo Uno.

Il tema affrontato sarà “Pnrr – opportunità di ripresa e sviluppo e l’importanza per i comuni del territorio”.

Maria Cecilia Guerra

Laureata in Economia e Commercio presso l’Università degli studi di Modena, Guerra ha poi conseguito il Master Phil. in Economics presso l’Università di Cambridge e il dottorato in Economia Politica presso l’Università di Bologna.

È professore ordinario di Scienza delle Finanze presso il Dipartimento di Economia “Marco Biagi” dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

I suoi principali interessi di ricerca riguardano il disegno e la riforma dei sistemi tributari, le politiche di welfare, in particolare per la non autosufficienza, gli asili nido e il contrasto alla povertà, la previdenza complementare, il federalismo fiscale, l’offerta e il finanziamento dei servizi locali.

Nominata Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali del Governo Monti, è stata poi eletta senatrice nel 2013 nelle liste del PD nella circoscrizione Emilia Romagna, e quindi nominata Viceministro al Lavoro e alle Politiche sociali del Governo Letta, con delega alle Politiche sociali, Terzo settore e Immigrazione. Ha inoltre esercitato la delega alle Pari Opportunità.

Nei suoi ruoli di governo ha realizzato la riforma dell’Isee, attivato la sperimentazione di una misura di contrasto alla povertà che è all’origine della realizzazione del Reddito di inclusione (Rei). Si è occupata dei minori stranieri non accompagnati, ottenendo, per la prima volta, la costituzione di un fondo ad essi dedicato. Ha promosso il primo programma biennale d’azione sulla disabilità. Ha lavorato al contrasto alla violenza nei confronti delle donne sia a livello nazionale (approvazione della Legge 119/2013 contro la violenza nei confronti delle donne e elaborazione del Piano d’azione contro la violenza sessuale e di genere) sia a livello internazionale, (portando l’Italia ad essere il primo paese a firmare la convenzione di Belém do Pará).

Al Senato è stata membro della Commissione Finanze e Tesoro, della Commissione Politiche dell’Unione Europea e della Commissione bicamerale per l’Attuazione del Federalismo Fiscale.

Dal febbraio 2017, fino alla fine della legislatura è stata Capogruppo del gruppo Parlamentare Articolo Uno- Mdp – Liberi e Uguali.

È membro della direzione nazionale e responsabile dell’Economia e delle Politiche fiscali di Articolo Uno.

Nella sua attività parlamentare, e nella successiva attività politica a livello nazionale e locale con Articolo Uno, si è occupata prevalentemente di: politiche economiche, lavoro con particolare attenzione al contrasto alla precarietà, equità fiscale e contrasto all’evasione fiscale, welfare, parità di genere, violenza nei confronti delle donne, contrasto alle discriminazioni, politiche per la disabilità.

