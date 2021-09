SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Penultimo appuntamento estivo del Festival Letterario Riviera delle Palme il 17 settembre, alle ore 18.30 presso lo chalet Kontiki di San Benedetto del Tronto, dove lo scrittore Luca Cafaro presenterà il libro “Rimini criminale”, edito dalla casa editrice sambenedettese Mauna Loa Edizioni. L’evento è organizzato dalla Omnibus Omnes, con il patrocinio dei comuni di San Benedetto del Tronto e di Acquaviva Picena. Dialogherà con l’autore Carla Civardi, le letture saranno a cura di Simone Cameli.

Luca Cafaro è laureato in Scienze Motorie e vive e insegna a Rimini. Il suo è un thriller avvincente, dal finale mozzafiato: una serie di crimini, apparentemente non collegati tra loro, dilaga tra le strade cittadine e le campagne di Rimini, una matassa difficile da sbrogliare per il vicequestore Lombardi e la sua squadra. Un romanzo dall’ambientazione noir, ma dai risvolti reali e toccanti, un “giallo-rosa”, in cui i personaggi vivono un’intensa umanità.

L’ultimo appuntamento del Festival sarà il 24 settembre con Giancarlo Trapanese, che presenterà il suo ultimo libro dal titolo “73 anni e 1 giorno”.

Sono obbligatori la prenotazione presso la Omnibus Omnes (whatsapp 3356126630) e il Green pass.

