Un nuovo bando regionale per l’efficientamento energetico delle imprese del territorio.

Di seguito una intervista ad Andrea Silveti, Ceo della 4Energy di Grottammare, che illustra questo nuovo Bando Energia Marche e le opportunità che da esso derivano per le attività produttive.

Questo bando energia non è altro che la prosecuzione del bando regionale “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle attività produttive compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovambile per l’autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta effecienza” asse 4, azione 12.1.

Un piano di azione comunitario, avviato a febbraio 2018, in cui i soggetti beneficiari erano: le micro imprese (contributo totale rispetto alle spese ammissibili: 80%), piccole medie imprese (contributo totale rispetto alle spese ammissibili: 60%) e le grandi imprese (contributo totale rispetto alle spese ammissibili: 40%). Dopo aver esaurito le proprie risorse in anticipo, il primo agosto 2018 è stato chiuso.

Il nuovo bando invece, pubblicato lo scorso 26 luglio, è finanziato con risorse non più comunitarie ma regionali, quindi ha una dotazione finanziaria minore. Mezzo milione di euro verrà investito per soddisfatte le domande rimaste senza risorse nel precedente bando, mentre 3 milioni di euro verranno destinati a nuovi progetti di efficientamento energetico e di uso delle energie rinnovabili. Questi incentivi, con procedura a sportello “Just in time”, sono destinati alle piccole medie imprese e alle grandi imprese.

L’esigenza del bando è quella di fare un’analisi dei flussi energetici, una diagnosi energetica dell’azienda finalizzata a capire quali sono gli interventi di efficienza energetica nel campo del fotovoltaico e dimensionare l’impianto a quelli che sono i consumi diurni dell’azienda stessa. Il bando premia qualora il fotovoltaico registri un’energia autoconsumata superiore all’80% o meglio al 90%.

Insieme all’impianto fotovoltaico, sono incentivate altre forme di interventi di efficienza energetica:

a. Efficientamento energetico del processo produttivo;

b. Installazione impianti FER energia termica e/o elettrica;

c. Utilizzo di sistemi per l’autoconsumo di energie rinnovabili;

d. Stoccaggio idrogeno verde;

r. Impianti di cogenerazione – trigenerazione;

f. Sistemi di gestione e monitoraggio;

g. Ammodernamento cabine elettriche, installazione gruppi di continuità.

La realizzazione di un impianto fotovoltaico in autoconsumo con un sistema di accumulo (dove l’autoconsumo superi il 90%) e dotato di un sistema di gestione e monitoraggio dell’energia, è un tipo di intervento che riesce a garantire quel livello minimo di punti necessari per ottenere l’esito positivo di accesso al bando. Un altro criterio di efficienza economica dell’intervento molto importante è che il costo per l’investimento consenta almeno ad ogni euro di avere un kilowattora risparmiato.

Dimensione impresa Quota del contributo a fondo perduto Micro – Piccola 60 % Media 50 % Grande 40 %

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 3 milioni di euro. Il contributo massimo erogabile è pari a 200 mila euro (nel rispetto dei limiti de minimis). Investimento minimo ammissibile 30 mila euro.

Perché scegliere 4Energy?

Perché abbiamo già avuto esperienza con il precedente bando energia che ci ha permesso di presentare 8 pratiche per l’accesso, tutte andate a buon fine. Qui potrai vedere una nostra realizzazione: https://www.4-energy.it/progetto/impianto-fotovoltaico-dienpi-s-r-l. Altro non è che una garanzia di affidabilità. Inoltre, gestiamo internamente tutta la parte tecnica di accesso al bando e dei documenti da produrre.

Quale sarà il metodo di lavoro?

La prima verifica che verrà effettuata è la sussistenza dei requisiti soggettivi: l’azienda infatti deve appartenere a determinati codici ATECO e possedere determinati indicatori di bilancio. Se sussistono, faremo un’analisi energetica sulla base delle bollette del cliente e andremo a simulare un intervento con il fotovoltaico. Qualora anche questa seconda verifica ci consente di raggiungere il punteggio minimo (1 euro speso su 1 kilowattora risparmiato è inferiore a uno), ci occuperemo della predisposizione dell’incarico dove ci sono: una parte di corrispettivi fissi per delle prestazioni obbligatorie e necessarie per la predisposizione dei documenti, la diagnosi energetica e il progetto preliminare. A seguito dell’esito positivo del bando, ci proporremo all’interlocutore per la realizzazione “chiavi in mano” dell’impianto e la rendicontazione dell’attività.

Per maggiori informazioni sul bando: www.4-energy.it/contributi-a-fondo-perduto-imprese-regione-marche

Vista il sito: www.4-energy.it

Telefono: 0735 586045- Email: info@4-energy.it

4Energy si trova in Via Ischia, 276 a Grottammare.

