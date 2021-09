Nei prossimi giorni si rimuovono anche i graffiti dal Monumento ai Caduti per il Lavoro

MONTEPRANDONE – Sono in corso i lavori di pulizia straordinaria di piazza dell’Unità a Centobuchi. Una ditta specializzata in lavaggio piazze e pavimentazioni sta effettuando la pulizia di tutta la scalinata sud in travertino.

Con questo sistema di lavaggio ecosostenibile, effettuato attraverso un macchinario che utilizza acqua addolcita a caldo, vengono rimosse macchie difficili, gomme da masticare, colla e tutto lo sporco più insidioso.

Nei prossimi giorni si interverrà anche sul colonnato e sul vicino Monumento ai Caduti per il Lavoro dove verranno rimossi anche graffiti e scritte. Queste operazioni straordinarie si affiancano a quelle di pulizia, spazzamento e lavaggio, effettuate periodicamente dalla PicenAmbiente, sull’intera area della piazza.

La pulizia straordinaria è un servizio offerto dal Bim Tronto al Comune di Monteprandone per un monte ore complessivo di circa 240 ore.

Gli interventi, che verranno realizzati su tutto il territorio comunale, consistono nel lavaggio e sanificazione aree esterne da scuole, uffici pubblici, scalinate pubbliche, sottopassi, portici e colonnati; pulizia percorsi e piazze con pavimentazioni di pregio; lavaggio e disostruzione caditoie, griglie, bocche di lupo e pozzetti; cancellazione di scritte ingiuriose o razziste; ripristino di funzionalità di caditoie e griglie a seguito di nubifragi o forti temporali.

