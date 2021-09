Sono tante le storie e le leggende conservate tra le antiche mura del borgo medievale. Quella di Esmeralda è la cronaca di avvenimenti accaduti nei tempi in cui i Saraceni saccheggiavano e depredavano regolarmente le coste adriatiche. Durante una di queste incursioni, la fanciulla venne rapita e sottratta agli affetti familiari. Il fatto risalente al 1525 è stato tradotto da Caleidoscopio APS in una produzione teatrale per la Città di Grottammare, per la regia di Valentina Illuminati dell’Associazione Numeri 11 e la partecipazione di 11 attori in scena.