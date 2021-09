ORTONA – Ottimo risultato dell’Apsd San Benedetto ai campionati italiani di traina d’altura svoltisi a Ortona. L’imbarcazione “Sheriff” di Jonathan Castorani (skipper Luciano Orsetti) ha conquistato il secondo posto alle spalle del Club Nautico Pesaro, dopo un convulso finale di gara.

Grande entusiasmo per il presidente rivierasco Zefferino Guidi che così ha commentato il pregevole risultato. «Il secondo posto in campo nazionale – ha dichiarato – premia il lavoro di questi ragazzi che da sempre amano il mare e lo vivono in un modo sostenibile e sereno. La pesca d’altura è uno sport che molto si lega con la natura della nostra città e con le sue tradizioni e siamo molto felici di aver ottenuto questo risultato che dona lustro alla nostra società». L’equipaggio dello “Sheriff” era composto anche da Alessandro Marconi e Gianmarco Napoli, con Enrico Zanapa commissario di bordo. «Sono molto contento per tutti loro – ha concluso Guidi – e da questa bellissima impresa sono certo che trarremo ulteriore slancio per le nostre attività sociali che da sempre sono numerose e di qualità».

