SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Edizione senza precedenti del Pierin Pescatore 2021, l’iniziativa targata Circolo Nautico Sambenedettese in collaborazione con la Sezione Fipsas territoriale e con il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto.

«L’avviamento a questo bellissimo sport – dichiara Igor Baiocchi, Presidente Cns – è di fondamentale importanza perché tocca un tema a noi caro: quello della sostenibilità e del rispetto della fauna ittica, su cui puntiamo moltissimo con le nuove generazioni. Da mesi investiamo tempo e risorse nella scuola pesca e credo che la presenza di oggi ne sia la dimostrazione».

La giornata ha visto coinvolti infatti quasi 100 bambini dell’età compresa tra 6 e 12 anni che hanno potuto ricevere in omaggio un set completo da pesca al colpo e le attenzioni degli atleti più esperti della sezione pesca del circolo guidata dal Vice Presidente Giacomo Forti. «Avevamo idea che sarebbero venuti come ogni anno una cinquantina di bambini – dichiara Forti – ma abbiamo riscontrato una grandissima partecipazione, forse la maggiore di sempre. Ringrazio lo staff del Cns e tutti i ragazzi che ci hanno aiutato non solo a distribuire attrezzature ed esche, ma a far comprendere come si gestisce la cattura, quali specie vanno rilasciate e quali possono essere trattenute, ricordando che il nostro obbiettivo è la formazione e la diffusione sempre maggiore della pesca “catch and release” che permetterà di offrire emozioni ancora alle prossime generazioni».

Presente anche il Presidente della Sezione territoriale Fipsas di Ascoli, Mariano Conti, che ha potuto premiare tutte le giovani promesse senza distinzioni. «Vedere la gioia negli occhi di questi bambini che sono qui con le famiglie per avvicinarsi alla pesca sportiva, anziché stare davanti ad un videogame, è per noi il più grande successo, per questo tutti i presenti meritano una medaglia che potranno tenere a ricordo di questa bellissima giornata insieme e anche il tesseramento sportivo gratuito. E questo è più che una speranza per il futuro visto che l’Italia è sul gradino più alto in questa specialità con la vittoria dei campionati mondiali di pesca al colpo conclusi a Peschiera del Garda».

