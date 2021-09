Segui la diretta dalle 20.30 sui nostri canali. Per far parte del pubblico prenota il tuo posto presso il ristorante Noa di Grottammare al numero 0735 631120 (vedi menù)

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prosegue “Punto. E a capo – Speciale elezioni”, la serie di dirette web-tv di Riviera Oggi dedicate alle amministrative sambenedettesi del prossimo 3-4 ottobre.

Giovedì 16 settembre in diretta dal ristorante Noa di Grottammare alle ore 20.30, sarà ospite il candidato sindaco Paolo Canducci, sostenuto da Rinasci San Benedetto-Europa Verde, Riformisti e Democratici per Canducci. Ad affiancarlo durante il confronto, sarà presente un candidato al Consiglio Comunale a sua scelta.

Accenderanno il dibattito sui temi caldi dell’attualità sambenedettese il direttore di Riviera Oggi Nazzareno Perotti ed il giornalista Giuseppe Buscemi. Condurrà Antonio Di Salvatore.

Per assistere alla trasmissione live dal ristorante basterà prenotare al numero 0735 631120 (menù: antipasto di cozze, mezze maniche allo scoglio, frittura e vino della casa, costo 20 euro) e potrete intervenire o porre domande direttamente ai candidati.

Per qualsiasi ulteriore informazione, chiarimento o per l’invio delle domande che verranno lette in diretta, contattare il 388 6595011 (WhatsApp) 0735 585706 oppure scrivi via mail all’indirizzo info@rivieraoggi.it

