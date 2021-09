In occasione delle celebrazioni per la Madonna del Soccorso, il complesso massignanese ha proposto un programma comprendente musiche sacre e brani tratti dal proprio repertorio artistico, ai quali il pubblico presente ha riservato lunghi e calorosi applausi

MASSIGNANO – Grande successo per la banda musicale della città di Massignano, che si è esibita domenica 12 settembre 2021 in occasione delle celebrazioni per la Madonna del Soccorso.

Il complesso massignanese ha proposto un programma comprendente musiche sacre e brani tratti dal repertorio artistico della banda, al quale il pubblico presente ha riservato lunghi e calorosi applausi.

L’esibizione si è svolta nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, con il dovuto distanziamento tra i vari spettatori presenti all’evento.

Il Presidente Simone Sacchi, il Vicepresidente Clemente Rossi e il Maestro Gianmario Strappati, nel ringraziare i componenti, rinnovano l’invito a tutti gli appassionati a partecipare all’attività di questa bellissima realtà.

Il corso musicale è completamente gratuito e per informazioni è possibile contattare il Maestro Gianmario Strappati al numero:

3450481425.

